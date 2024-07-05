‘İsrail artık durdurulmalı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek İsrail'in kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI SARSINTI

Erdoğan, bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerektiğine işaret etti. 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntıların, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Uluslararası sistemin sütunlarının sarsılmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin gözleri önünde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında acı bir tablo sergilenmektedir" diye konuştu.

KALICI ATEŞKES ŞARTI

Erdoğan dünyaya bir kez daha seslenerek, "İsrail'in durdurulması ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım. İsrail üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Uluslararası düzenin karşı karşıya kaldığı tüm bu krizler karşısında karamsarlığa kapılmadan tüm samimiyet ve gayreti ile küresel adalet için seslerini yükselten ülkeler de var. Türkiye olarak mütemadiyen mevcut uluslararası düzenin zafiyetlerine dikkat çekiyoruz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış güvenlik istikrar ve refah üreten, etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bir barış kuşağı tesis etmektir" dedi.

ASYA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Dünyanın aynı zamanda terör tehlikesi ile de karşı karşıya olduğunu hatırlatan Erdoğan, "PKK/PYD/ YPG/FETÖ ve DEAŞ gibi terörizmin farklı tezahürleri ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. Terörle mücadele tecrübemiz uluslararası iş birliğinin bu tehditle başa çıkmak için elzem olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Şangay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak geçici koruma altındaki Suriyeliler de dahil olmak üzere takriben 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası toplumun sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Gazze'ye gönderilen yardımlardan üçte birini Türkiye olarak biz üstlendik. Asya ile ilişkilerimizi her alanda karşılıklı yarar temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Girişim kapsamında Asya'nın kadim istişare geleneğinin temsilcisi olan ve çok taraflı bir diyalog zemininin temsilcisi Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile bu minvalde de ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz" sözlerini dile getirdi.

ERDOĞAN MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi 22.00'de oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını Berlin Stadı'nda izleme kararı aldı. Erdoğan'ın çeyrek final maçını Almanya'da izleme kararını, UEFA tarafından milli oyuncu Merih Demiral'e soruşturma başlatılmasının ardından aldığı ifade edildi. Programlarını erteleyerek A Milli Takıma destek olmak için Almanya'ya uçacak olan Erdoğan'ın bu hamlesi A Milli Futbol Takımı'nda da büyük sevinç yarattı. Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yaparak sevinen milli futbolcu Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

BURSALI'DAN DESTEK

TFF kapsamlı bir savunma dosyası hazırlarken Demiral hareketinin bir mesaj içermediğini söyledi. Soruşturmanın başlatılmasının ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmiş, Merih Demiral'e ise destek mesajları gelmişti. Öte yandan, genç futbolcuya AK Parti İzmir Milletvekili de destek çıktı. Demiral'ın attığı gol sonrasında yaptığı işaretin siyasi bir simge olmaktan çok bir Türk sembolü olduğunu kaydeden Bursalı, "Türkiye'ye karşı cephe oluşturmak için fırsat kollayanlar, Merih'i bahane etti. Almanya İçişleri Bakanı'nın başlattığı saldırıları UEFA, milli futbolcumuza soruşturma başlatarak sürdürdü. Acaba UEFA neyi araştıracak? Araştırdığında neyi bulacak? Ergenekon Destanı'nı kime soracak?" dedi.