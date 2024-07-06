Sinan Ateş davasında 10 sanık tahliye edildi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın beşinci celsesi dün görüldü. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya; sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Pazartesi günü başlayan duruşmada, sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI VAR

Dünkü duruşmada mahkeme heyeti, ara kararını verdi. 22 sanığın 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay yer aldı.