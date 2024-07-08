Merih’e verilen ceza milletimize verilmiştir

Başkan Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a döndü. Erdoğan, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz bu maç UEFA'nın Merih Demiral hakkında alelacele aldığı haksız kararın da gölgesinde oynandı. UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men cezası, şampiyonaya gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne adeta kök söktürdü. Heyecan verici bir müsabaka izledik. İlk golü çok erken attık, uzun süre maçın kontrolünü elimizde tuttuk" dedi.

'GURBETÇİLERİMİZ DE İZLEDİ'

"Millilerimizin bütün gayretlerine rağmen yarı finale yükselen ilk dört takım arasına maalesef giremedik. Ne diyelim, kısmet buraya kadarmış" diyen Başkan Erdoğan, "Son saniyeye kadar ellerinden gelenin en iyisini yapan, bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşatan millilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bütün bunların yanında da gerek gurbetçilerimiz gerek ülkemizden bu maçı izlemek için gelen vatandaşlarımız, her şeyiyle buraya gönüllerini koydular ve bu üstün mücadelede onlar da katkılarını verdiler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 80 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nı bu denli dolduran gurbetçilerimiz heyecana heyecan kattı. Onlar "Türkiye" dedikçe biz de gururlandık. Biz galip gelmiş kadar stattan başımız dik ayrıldık. Maçın sonunda da soyunma odasında gerek Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, gerek ekibi gerekse bütün futbolcularımızla görüşme fırsatımız oldu. Tek tek kendileriyle kucaklaştık. 'Artık dünya şampiyonası ve bundan sonraki UEFA şampiyonasına hedef büyüterek yürüyeceğiz' dedik. Genç bir milli takıma sahibiz. Berlin caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı, onların coşkulu tezahüratlarıyla yankılandı."

BATI'NIN ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ

Merih Demiral'e verilen cezanın Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş bir ceza olduğunu belirten Erdoğan şu açıklamaları yaptı: "Batı'nın bugüne kadar zihniyet itibarıyla bize yaklaşımı hiçbir zaman değişmemiştir. Demiral'a verdikleri ceza, adeta ilk andan itibaren kararı verilmiş olan bir ceza. Bu ceza, Merih'in şahsına değildir, Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır. Artık şimdi 2026'da Dünya Kupası, 2028'de Avrupa Şampiyonası var. Şimdi bizim bunlara en güzel şekilde hazırlanarak, Montella'nın da dediği gibi inşallah bunların rövanşını orada alma şansımız var."

'HAKSIZLIĞA KARŞI CEVABI SAHADA VERDİLER'

Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral hakkında verdiği cezayla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Milli takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler. Sadece takımımız değil millilerimizi destekleyen taraftarımız da taşkınlığa prim vermeden Türkiye'nin ne kadar vakur bir ülke olduğunu, Türk milletinin de ne denli şerefli bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler."

'HEP BARIŞTAN YANAYDIK'

ERDOĞAN, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili, "Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için "anbean" diyorlar. İsrail çatışmaları bölgeye yayma niyetinden vazgeçmelidir. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail'e verdikleri destekten vazgeçmelidir. Türkiye, ilk andan itibaren barıştan yana olmuştur. Türkiye bu çatışmaların sona ermesi gerektiğini, 1967 sınırlarında iki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacağını en yüksek sesle dile getiren ülkedir" dedi.

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ İYİLEŞECEK

MESUT Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanı olmasını da değerlendiren Başkan Erdoğan, "Ben kendisiyle irtibat kurup tebrik edeceğim. Bundan sonraki süreçte Türkiye-İran ilişkileri inşallah daha iyi olacaktır. Yeni dönemde Türkiye-İran ikili ilişkilerinin artan bir tempoda olumlu istikamette gelişmesini bekliyorum" dedi. İngiltere'deki seçim süreciyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Şu ana kadar uyguladıkları politikalar ve İngiltere'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılar Rishi Sunak'ın bana göre en önemli kayıp sebebi olmuştur. İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı da henüz tebrik için arayamadım. Yapacağımız görüşmede "Bundan sonra Türkiyeİngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?" bunları da konuşacağız" şeklinde konuştu.

"ESED'E HER AN DAVETİMİZ OLABİLİR"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda yaşanan provokatif olaylarla ilgili de şu yorumda bulundu: "Muhakkak ortada bir mikser var. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek, aynı şekilde bunları da çökertiriz. Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."