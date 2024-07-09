Bakan Göktaş İzmir’de huzurevini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İzmir'de Valilik ziyareti yaptı. Bakan Göktaş, İzmir Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Süleyman Elban ile fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Göktaş, Buca ilçesinde yapılan Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) açılış törenine katıldı. Göktaş, törendeki konuşmasında, sosyal politikaları ihtiyaçlara göre tüm toplumu kapsayacak şekilde her geçen gün zenginleştirdiklerini söyledi.

GÜVENLİ BİR HAYAT

BAKAN Göktaş, "Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde açtığımız SODAM'lar bu anlayışın en güzel örneğidir. Hayata geçirilen SODAM'larla, kadınlar için özel programlar hazırlıyor ve uyguluyoruz. Aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları gibi eğitim programları ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli hayat sürmelerini sağlıyoruz. Bugün SODAM'lar Sakarya'dan Adapazarı'na, İstanbul'dan Tekirdağ'a, İzmir'den Kocaeli'ye yüzlerce kadına yeni imkanlar sunmaya devam ediyor, sağladığı eğitim imkanlarıyla kadınların meslek edinmelerine katkı sağlıyor" dedi. Açılış sonrası Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen Bakan Göktaş, merkezdeki vatandaşlarla bir araya geldi.