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Haberler Gündem MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor

MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

AA
MEB, LGS adaylarına ’tercih danışmanlığı’ hizmeti veriyor

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu.

Bu kapsamda, tüm illerde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla, tercih sürecinde, öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sunulacak.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

28 Haziran'da başlayan tercih dönemi, 16 Temmuz'da tamamlanacak.

Toplam 13 iş günü sürecek olan tercih danışmanlığı sürecinin ardından, sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması planlanıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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