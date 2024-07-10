Erdoğan’dan zirve öncesi terör vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda dün basın toplantısı düzenledi. Zirvede müttefiklerin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla istişarelerde bulunacaklarını belirten Erdoğan, "NATO'nun kuruluşunun 75'nci yıl dönümüne tekabül etmesi hasebiyle zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

'TERÖRE DİKKAT ÇEKECEĞİZ'

Geçen sene Vilnius'da alınan kararların takibini yapacaklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle bir oturumda Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Asya- Pasifik bölgesindeki NATO ortakları olan Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ile liderler düzeyinde bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Zirvenin son oturumunu NATO-Ukrayna Konseyi formatında icra edeceğiz. Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesi. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühim. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin altını çizeceğiz" diye konuştu.

'İLKELİ DURUŞ SERGİLİYORUZ'

Erdoğan, "Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu gösterir. Washington Zirvesi'nin Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğindeki merkezi rol, NATO'ya ait olduğu hakikatini bir kez daha kayda geçirecek. Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biri. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Karada, denizde ve havada geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerle NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz" diye konuştu.

GAZZE GÜNDEMİ KONUŞULACAK

TEHDİTLERİN çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka verilen öneme dikkati çeken Erdoğan, "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de, Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım. NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Rutte ile Amerika'da ayrıca görüşmelerimiz olacak. Göreve başlamadan, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. Görüşmelerimizi yapmak suretiyle, adımlarımızı, nasıl Stoltenberg ile çok samimi bir havada süreci işlettiysek inanıyorum ki Rutte ile de aynı şekilde yürüteceğiz" dedi.

'SABIRLA SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

ERDOĞAN, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde ittifak ortaklarından yeterli desteği alma konusunda NATO ile bu noktada istediğimiz konumda mıyız? Samimi söylüyorum, şu anda bunları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle NATO ile şu İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki ABD'deki görüşmelerimizde bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. Bütün bu görüşmelerle, kendilerini bu noktada uyaracağız. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında Mossad Başkanı Doha'ya gitti, Doha'daki görüşmelerde bazı olumlu adımlar atıldı. O günden bugüne henüz o adımlar noktalanmadı. Sabırla tabi süreci takip ediyoruz. Kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız" şeklinde konuştu.