Rusya’da cezaevinde ölen muhalif Navalni’nın eşi hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartıldı

Rusya, ülkedeki IK-3 cezaevinde Şubat ayında yaşamını yitiren Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya hakkında Salı günü tutuklama kararı çıkarttı. Başkent Moskova'daki Basmanny Bölge Mahkemesi, yurtdışında yaşayan Navalnaya hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Mahkeme, Navalnaya hakkındaki tutuklama kararının "aşırılıkçı bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle" alındığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi olan Navalni'nin Şubat ayında Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki bir cezaevinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Navalnaya ise kocasının ölümünden Putin'i sorumlu tutmuştu.
Almanya'dan Ocak 2021'de Moskova'ya dönen Navalni, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.