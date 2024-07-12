‘İsrail durdurulmazsa savaş her yeri kaplar’

ABD menşeli Newsweek dergisine röportaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de etkilendiği bölgesel sorunlara vurgu yaptı. Suriye'de yaşanan savaşın etkilerini en çok hisseden ülke olduğumuzu belirten Erdoğan, "ABD Suriye'deki Kürtleri değil, teröristleri desteklemektedir. Suriye Kürtlerini destekleyen ve onların haklarını koruyan biziz" dedi.

"DEAŞ'LA ASIL BİZ SAVAŞIYORUZ"

Erdoğan, "PKK/PYD/YPG terör örgütü SDG adı altında bölgede terörist faaliyetler yürütmektedir. En büyük zulmü de Suriye Kürtlerine yapmaktadırlar. Bölgedeki Kürtleri, Arapları, Türkmenleri tehdit eden, onları topraklarından süren, ABD tarafından desteklenen bu teröristlerdir. Terör örgütü PKK/ PYD/YPG 'DEAŞ'la savaş' bahanesi ile verilen destekleri bize ve Suriye'ye yönelik saldırıda kullanmaktadırlar. DEAŞ ile asıl savaşan biziz. DEAŞ ile göğüs göğse muharebeye giren tek NATO ülkesi biziz" dedi.

"TERÖRİSTAN HAYALDEN İBARET"

Suriye'de bir barış ikliminin oluşması için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Tüm bu çatışmaların çözümü, Suriye'de toprak bütünlüğü temelinde yeni bir toplumsal kucaklaşmasının sağlanmasıdır. Suriye'nin bölgesel ve küresel güçlerin bilek güreşi yaptığı topraklar değil, terörden tamamen arındırılmış ve Suriyelilerin yönetiminde müreffeh bir devlet olarak yaşamına devam etmesi temel arzumuzdur" diye konuştu. Erdoğan, "Bölgemizde bir teröristan kuracağını ya da kurdurabileceğini düşünenler için bu konu ham hayalden ibarettir ve asla gerçekleşmeyecektir. Suriyeli misafirlerimiz günü geldiğinde gönüllü olarak savaşı geride bırakmış ülkelerine döneceklerdir" ifadelerini kullandı. "İSRAİL ASLA HUKUK TANIMIYOR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları neticesinde bir katliam yapıldığının altını çizen Erdoğan, "Gazze'de kendi evlerini, sokaklarını, vatanlarını savunan Filistinlilerle çatışmalar yaşanmaktadır. İsrail günlerdir Gazze'deki sivil altyapıyı hedef almakta, sivillerin yaşadığı, barındığı alanları bilerek vurmaktadır. Biz ilk günden itibaren buna itiraz ediyoruz. Düşünün biri yanında İsrail askeri ile birlikte evinize geliyor 'burası artık benim' diyor ve sizi kendi evinizden atıyor. Filistin'de yaşanan budur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesini istiyoruz. İsrail'in başta Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik tehditlerinin ve çatışmaları bölgeye yayma gayretlerinin son bulması gerekiyor. Aksi halde bölgemizde daha derin çatışmaların hatta savaşların yaşanması riski artar. Fakat ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelerek İsrail'e en büyük desteği veriyor. Bunu ihlallere ortak olmak pahasına yapıyor" diye konuştu.

"FETÖ İLE DEAŞ ARASINDA FARK YOK"

BAŞKAN Erdoğan röportajın devamında, "ABD'de yerleşik bulunan FETÖ elebaşının yönettiği yapı, masum bir hareket değil bir terör örgütüdür. Tıpkı dünyanın çeşitli bölgelerinde terörist eylemlere imza atan DEAŞ gibidir. DEAŞ da insanları katlediyor FETÖ de. DEAŞ da insanların dini duygularını sömürüyor FETÖ de. DEAŞ da bulunduğu ülkelere zarar vermeyi amaçlıyor, FETÖ de. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkelerin yönetimlerine sızıp sistemi ele geçirme amacıyla hareket eder. Buna ABD de dahildir. ABD başkanlarına bu yapının tehlikelerini somut delilleriyle anlattık. Ancak Biden ile bu konuda farklı düşünüyoruz" dedi.

"SREBRENİTSA'DAKİ SOYKIRIM BUGÜN GAZZE'DE YAŞANIYOR"

BAŞKAN Erdoğan, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne de video mesaj gönderdi. "Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi. İnsanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu senesi vesilesiyle, bu hüzün dolu günde şehitlerin kederli ailelerine ve tüm Boşnak halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.