Başkan Erdoğan: FETÖ’cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül merasiminde sizlerle beraber olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Albayrak Medya Grubu verdiği sözü kararlılıkla yerine getiriyor. Yeni Şafak Gazetesi'ne bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum.

Şehit Mustafa Cambaz genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 2 gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümü.

15 Temmuz'da 252 vatan evladını şehit verdik. Hangi alanda olursa olsun hüner ehline hak ettiği değerin verilmesi mühimdir. Mükafatı verilen her başarının daha nitelikli çalışmaların müjdecisi olacağı açıktır. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafın katılımını bunun işareti olarak görüyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha nice yıllar nice güzel fotoğraflar çekmeye devam edersiniz.

Bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve göstermek düşüncesi vardır. Merhum Musatafa Cambaz işte böyle bir sanatkar. Şehit Mustafa Cambaz kardeşimizin hayat hikayesini biraz önce izledik. Şehit Mustafa Cambaz ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış takdir ve hayranlık uyandıran eseriyle başarı elde etmiş bir foto muhabirdi. 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'yi dolaşarak 10 binden fazla fotoğraf çekti. Ucuz hesapların geçici heveslerin peşinde koşmadı.

"40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti"

15 Temmuz gecesi olduğu gibi sonunda ölümde olsa hakkın adaletin tarafında yer aldı. FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla şehit ettiler. İnsanlarımızı korkakça namertçe katlettiler. Ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardır.

40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden, Yeşilköy Havalimanı'ndan, Kızılay Meydanı'ndan, TBMM'den, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi.