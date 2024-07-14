Erdoğan’ın diplomasi tecrübesi Ortadoğu’ya damga vuruyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

2'nci Dünya Savaşı sonrası güç dengelerinde kurulan sistem çöküyor, yeni dünya düzeni inşa ediliyor. ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler arasındaki rekabet giderek yoğunlaşıyor. Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Asya Pasifik'ten Afrika'ya kadar birçok bölgede yeni çatışmalar getirmesinden korkuluyor. İşte böyle bir ortamda, "daha adil bir dünya mümkün" çağrısının haklılığı daha fazla belirginleşen Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir taraftan Asya'dan Amerika'ya birbirine rakip ZİRVELERE katılıyor, diğer yandan 'YAKIN COĞRAFYAMIZ'da barış için diplomatik hamlelerini sürdürüyor. 14 Mayıs 2023 Seçimlerinden sonra Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığına Hakan Fidan, Savunma Bakanlığına Yaşar Güler ve MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atayarak, Türkiye'nin yeni DIŞ POLİTİKA ROTASINI çizdi. Nitekim Başkan Erdoğan - Türkiye komşularımız ile daha yakın ilişki, sıcak temaslar sürecinde, Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Yunanistan ve Irak'la normalleşmeyi sağladıktan sonra SURİYE ile yenı bir dönemin önünü açtı.

HAKAN FİDAN'A TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde yaptığı açıklamada, Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti: "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız."

ANKARA - ŞAM ARASI HAKAN FİDAN İLE IRAK DIŞİŞLERI BAKANI HÜSEYİN ÖNEMLİ BİR GELİŞMEYE imza attı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin 'Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak' dedi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye ile iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Hakan Fıdan'ı görevlendirirken, Irak Dışişlerı Bakanı Hüseyin de Irak'ın 'Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını' ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için Çarşamba günü Washington'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşmelerde arabuluculuk yapma kararının Irak'a ait olduğunu ve Irak'ın iç ya da dış politikasında başkalarından icazet almadığını belirterek attıkları adımlarda, -özellikle de bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili olanlardadost ve müttefiklerine danıştıklarını vurguladı. ERDOĞAN'IN

STRATEJİK IRAK ZİYARETİ SONUCU

Türkıye-Irak-Suriye arasında diplomatik hamleleri iyi okumak için, ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİNE bakılmasında büyük fayda var. TARİH: 22 NİSAN 2023.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, çok kritik bir dönemde Irak'ı ziyaret etti, stratejik görüşmeler yaptı. Yanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak vardı. Bağdat, ardından Erbil'e geçti. Ortak çıkarlar ve terörle mücadele, ikili ticaret hacminin artırılması, Irak'ın su sorunun yönetilmesi ve Türkiye tarafından çerçevesi oluşturulan Kalkınma Yolu Projesi iki ülkenin işbirliği açısından önem arz ediyordu.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Son dönemde Türkiye ve Irak açısından birçok hususta ortak çıkarlar tezahür ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündemlerinden birisini elbette terörle mücadele teşkil ediyordu. Başkan Erdoğan ile Sudanı arasında Irak'ın PKK'yı yasaklı bir örgüt olarak tanıması ve Türkiye ile ortak önlemler konusunda uzlaşması çok olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmişti. Ardından gerçekleştirilen güvenlik zirveleri de bu bağlamda tamamlayıcı bir süreç oldu. Türkiye ve Irak, PKK terör örgütüne karşı daha somut adımlar atma noktasında stratejik çalışmalar yapıyor. Türkiye, güvenli alanları daha genişleterek Türkiye sınır hattına paralel, 30 km derinlikte bir alan hâkimiyeti oluşturmada son girişimleri yaparken, IRAK İLE SURİYE arasına KİLİT VURULUYOR. Türkiye'nin Irak ile geliştirdiği yeni stratejik ortaklık ciddi bir şekilde Esad Suriye'si için de çok faydalı gelişmelere yol açıyordu. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye'nin bir süredir dizayn ettiği yeni Irak siyasetini YENİ SURİYE siyaseti tamamlayacaktır.

SONUÇ

IRAK'TA KİLİT KAPANACAK. PKK'NIN Irak'taki varlığı büyük bir darbe yiyecek. Aparat PKK ayrıca Sincar-Fiş Habur hattı üzerinden sağladıkları Suriye geçişkenliğini de kaybetmiş olacak. SURİYE'DE DE KİLİT KAPANACAK.

TÜRKİYE, Bağdat ve Erbil'in ortak çıkarlarını tahkim ederken, Suriye'yi bölmeye çalışan DERİN ABD'nin aparatı PKK-YGG-SDG'nin kökünün kurutulmasına kadar uzayacaktır. TÜRKİYE'NİN saha gerçekliği üzerinden inşa ettiği YENİ IRAK VE YENİ SURİYE SİYASETİ hem Irak'ta hem de Suriye'de BÜTÜNSEL SONUÇLAR alınmasına vesile olmaktadır. İŞTE bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi bağlamında ERDOĞAN İLE ESAD'IN BAĞDAT GÖRÜŞMESİYLE IRAK'TA VE SURİYE'DE

YENI BİR DÖNEMİ BAŞLATACAKTIR. GÖZLER BAĞDAT'TA...