Yücel’den güldüren savunma

CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklandığı Gaziemir kooperatifi operasyonuna dayanak olan bilirkişi raporunda, eşine ait olan Artı Gönenç Sigorta isimli şirketten ücret karşılığı kasko ve sigorta işlemi yapılması ile ilgili herkesi güldüren açıklamalarda bulundu.

KİMSENİN HABERİ YOK!

Diğer yapı kooperatiflerine de ücret karşılığında kasko ve sigorta işlemleri yapılan sigorta şirketi hakkında açıklama yapan Deniz Yücel, "Eşimin bu iş ilişkisinden haberim yok" cevabı 'pes' dedirtti.

Yücel, "Eşim Gönenç Bilgen Yücel, 25 yıldır sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren, kendi sigorta şirketini kurmuş ve çeşitli firmaların acenteliğini yapan deneyimli bir iş insanıdır. Eşim, bir kooperatifin sigorta ihtiyacı için teklif sürecine katılmış ve piyasanın en uygun fiyatını sunduğu için tercih edilmiştir. Bu, sigortacılık sektörünün olağan ve şeffaf işleyişidir. Söz konusu kooperatifin hangi projeyi yürüttüğünden ya da herhangi bir idari sürecin tarafı olup olmadığından eşimin haberi bulunmamaktadır. Benim de bu iş ilişkisinden önceden haberim olmamıştır. Eşim kooperatife ve üyelerine daha uygun maliyetli sigorta sağlayarak katkı sunmuştur" diye konuştu. Yücel hem kendisinin hem de eşinin hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia ederek, "görmedim, duymadım, bilmiyorum" taktiğini uyguladı.