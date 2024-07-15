“Bir daha olsa kanımızın son damlasına kadar savaşırız”

İzmir'de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'ni basan biri kadın 3 kişi, 'Bu darbe olacak. Engelleyemezsiniz' diyerek sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'a kaldırım taşıyla darp etti. Tüm engellemelere rağmen müezzin Kuzgun selayı okumayı başardı. Aldığı darbeler nedeniyle her tarafı çürük içinde kalan Kuzgun, 15 gün yataktan kalkamadı. Bu olayın ardından müezzin Kuzgun'a gazilik ünvanı ile birlikte devlet övünç madalyası verildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan İlknur Falkowski'ye 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun'a 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, diğer sanık ise beraat etti. Ayrıca sanıklar 2 bin 300 lira olarak belirlenen cam bedelini ödedi.

KEŞKE ŞEHİT OLABİLSEYDİM

5 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya dönen gazi müezzin Mehmet Kuzgun Yeni Asır'a konuştu. Kuzgun, "Şehitlik mertebesi benim için çok büyük bir rütbedir. Keşke o zaman şehit olabilseydim. O mertebeye erebilseydik. Demek ki nasip değilmiş. Cenabı Allah gazilik nasip etti. Bir daha böyle bir şey yaşansa kurşun da atsalar bizi durduramazlar" dedi.