“Demokrasi sınavından alnımızın akıyla çıktık”

HALKIMIZ HAİNLERE KARŞI TEK VÜCUT OLDU

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: "Bizler özgürlüğü ve bağımsızlığı için çok önemli mücadeleler verip, bedeller ödeyen bir milletin evlatlarıyız. Bundan 100 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından gelecek nesillere armağan edilen, "milli irade" ile yönetilen Cumhuriyetimiz, hepimizin en kıymetli hazinesi.

Milli mücadelemizin en önemli kazanımlarından biri olan "demokrasi"yi hedef alan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği girişimin üzerinden 8 yıl geçti. Ülkemiz uğradığı bu hain saldırıya en güzel karşılığı, tek bir vücut haline gelen halkımızın kararlı duruşuyla verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle kayıplar yaşanmamasını temenni ediyorum."

"CUMHURİYETE BAĞLILIĞIMIZI DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUZ"

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: "15 Temmuz 2016'da milli egemenliğe dayalı demokratik Cumhuriyetimizin kökünü dinamitlemek isteyenlerin hain girişimi, yine milletin egemenliği ve iradesi ile boşa çıkarıldı. Milletimiz ve gençliğimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine tevdi ettiği Türk istiklal ve Cumhuriyetini korumak görevini yerine getirdi. İçinde bulunduğumuz jeopolitik konum, iç ve dış tehditler, bir an bile yılgınlığa, tedbirsizliğe ve boş vermişliğe meydan vermememiz gerektiğini bizlere 251 vatan evladının şehadete ulaşması ile acı bir şekilde göstermiştir. Bu hain girişimin her yıl dönümünde demokrasimize ve Cumhuriyetimize bağlılığımızı, çok daha yoğun ve güçlü hissetmeye devam ediyoruz. Hain darbe girişiminin sekizinci yılında, devletimizi ve milletimizi korumak adına canlarını siper eden kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK"

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Türkiye, demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya gösterdi. Ülkemizin bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu. Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler demokrasiye sonsuz bağlılığımızı paylaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Biz ihracatçılar, bu hedefe ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda ihracatçılar olarak, Türkiye'nin tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde vermeyi sürdürmekteyiz. Bu güçlü duruşumuz ihracatımızın sürekliliğini sağlamaktadır. Türk ihracatçıları, güçlü üretim altyapımız ve ihracatçı kimliğimizle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşmak için 365 gün 24 saat çalışıyor, dünyanın 245 ülke ve gümrüklü bölgesine ihracat yapıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDU"

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: "15 Temmuz, Türk milletinin canını ortaya koyarak demokrasiden yana kararlı bir duruş sergilediği, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir gündür. 15 Temmuz 2016 tarihinde emirleri yurt dışından alan FETÖ terör örgütüne, Türk halkı Kurtuluş Savaşı ruhuyla gerekli karşılığı verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve cesur liderliği, hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde ve ülkemizin büyük bir felaketten kurtarılmasında çok etkili oldu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 'Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur' diyerek Devletimizle Milletimiz arasında güçlü birlikteliği ortaya koymuş ve hainlerin emellerine ulaşmalarının yolunu tıkamıştır. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlar, demokrasi zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Türk milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiden vazgeçmeyeceğini, Cumhuriyet öncesi döneme dönmeyeceğini, kendi kaderini kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde demokrasimize bağlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Vatanını ve demokrasisini savunmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği bu büyük kahramanlık, Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasiye olan inancının ifadesidir. Türk ihracatçısı olarak, bizler de bu inancın ve kararlılığın bir parçasıyız."

"DARBELERE KARŞI DİK DURUŞ"

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata: "Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin hain darbe girişimine karşı verdiği reaksiyon, halkımızın demokrasiye olan bağlılığının ve Cumhuriyet'e olan inancının bir göstergesi olmuştur. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen, her dönem devletinin ve milletinin yanında yer alan esnaf sanatkarlarımız, bugüne kadar darbelere karşı dik duruş sergilemiş, ülkesine ve devletine sahip çıkmıştır. İzmir Esnaf Teşkilatı, bundan sonra da milletin iradesini korumaya, devlete sahip çıkmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişimini tekrar kınıyor, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."