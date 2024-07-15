Teröre geçit yok!

TERÖRLE mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet tarafından Mardin'in Dargeçit kırsalında gerçekleştirilen 'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YERLİKAYA AÇIKLADI

BAKAN Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin'in Dargeçit kırsalında 'Bozdoğan- 50' operasyonu düzenlendiğini belirtti.

GARA'DA BASKIN

TERÖRİSTLERLE çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, teröristlerden birinin 2009 yılında terör örgütüne katılan 'Herekol' kod adlı Taner Öğmen olduğunu ifade etti. Öğmen'in güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin talimatını verdiğini belirten Yerlikaya, teröristin 'Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'ne kırmızı kategoriden girmesi yönünde karar alındığını ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.