MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "PKK neyse FETÖ aynısıdır. Türkiye Cumhuriyeti hem PKK'yla hem de FETÖ'yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir" dedi. "15 Temmuz 2016'da Türkiye teslim alınmak istenmiştir" diyen Bahçeli, "FETÖ'nün devlet ve toplum hayatına son bir hamleyle nüfuz ederek, uyuyan hücrelerini günbegün harekete geçirerek bir kumpas döngüsü yaratmak amacıyla fırsat kolladığı anlaşılmaktadır" dedi.

'KARANLIK SENARYOLAR'

BAHÇELİ şöyle konuştu: "15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını titizlikle idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum."