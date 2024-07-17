“Kimse Türkiye’ye demokrasi dersi veremez”

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Milletin Zaferi Paneli" düzenlendi. panelin açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birer konuşma yaptı.

DİPLOMATİK HAMLELER

KURTULMUŞ, "Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye ve Türk milletine parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine asla müsaade etmeyiz" dedi. KURTULMUŞ, 15 Temmuz'u iyi bir şekilde anlamak, 15 Temmuz'dan dersler çıkararak yola devam etmek gerektiğini belirtti.

15 Temmuz'da yaşananları, 15 Temmuz'un arkasındaki temel maksatları ve Türkiye'ye getirdiklerini, ödettiği bedelleri anlatmak, unutmamak ve unutturmamak zorunda olduklarını söyleyen Kurtulmuş, sadakatin sadece millete ait olduğu inancıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının yeni hedefler istikametinde bir araya getirilip, ortak hedefler içerisinde herkes en güzel adımları atmayı başarabilirse Türkiye'nin önünün açık olacağını da vurguladı. İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı konuşmasında, "Her ne kadar kimi Batı ülkeleri FETÖ mensuplarına yönelik korumacı bir tavır içine girse de günden güne başarılı diplomatik hamlelerimizle Batı'da da bu hain terör örgütüne mevzi kaybettiriyoruz"