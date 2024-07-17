Trump, ABD’nin Tayvan’ı koruması için ödeme yapması gerektiğini söyledi

The Guardian'ın haberine göre, Trump, Bloomberg Businessweek'e verdiği röportajda, seçimleri kazanması halinde ABD'nin Tayvan'ı koruyup korumayacağı sorusunu yanıtladı.

Trump, ABD'nin "bir sigorta şirketinden farksız" olduğunu ve "Tayvan'ın ABD'ye hiçbir şey vermediğini" belirterek, "Onları korumamız için Tayvan'ın ABD'ye ödeme yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çin'in, Tayvan'a yönelik eylemlerine dikkati çeken Trump, "Onların yerinde olsam kendimi güvende hissetmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Tayvan'ın ABD'deki yarı iletken endüstrisinin "neredeyse tamamını" ele geçirdiğini ileri sürerek, "Tüm çip işimizi aldılar, çok zenginler. Sigorta poliçesinden farkımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

ABD'de nisanda Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketine göre, 8,1 milyar dolar Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

ABD hükümeti, 2025 yılı bütçe teklifinde ilk kez Tayvan'ın öz savunmasını desteklemek üzere 100 milyon dolar özel ödenek talebinde bulunmuştu.