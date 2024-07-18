Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’a çıkarma! Harekatın 50. yılında görkemli tören!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. Programa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Başkan Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 174 Kıbrıs gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle KKTC'de hazır bulunacak.

“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklere katılacak.

50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ

Harekâtın 50. yılı dolayısıyla 20 Temmuz'da KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. Programı kapsamında TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek. Kıbrıs Türkü'nün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

ERDOĞAN KUZEYDE, MİÇOTAKİS GÜNEYDE

Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bu yıl 20 Temmuz günü dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye'nin, KKTC ile yaptığı "2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Haziran'da Ankara'da imzalanan anlaşma ile iktisadi ve mali işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

KIBRIS GAZİLERİ YOLA ÇIKTI

Kıbrıs gazileri, Barış Harekâtı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce belirlenen 90 Kıbrıs gazisi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uğurlama programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Kıbrıs Harekâtı'nın 50. Yıldönümü Programı kapsamında gazilerin Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin en güzel şekilde geçmesini temenni etti.

Programa katılan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, 50. Piyade Alayı'nda göreve başladığını ve alay komutanının 2. gün şehit olduğunu anlattı.

'SEVİNEREK GİTTİK'

İsmailoğlu, "Savaşa sevinerek gidilir mi? Evet biz gittik. Çok güzel bir duyguyu, Kıbrıs'a giderek tekrar yaşayacağız" dedi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda "TCG Kocatepe Gemisi"nde görev yaptığını belirten gazi Cemil Yaralı da "Devletimiz uğruna canımızı seve seve veririz" diye konuştu. Gaziler, Mersin'den gemiyle KKTC'ye hareket etti.