Başkan Erdoğan Özgür Özel’e seslendi: Belediyeleriniz SGK’ya olan borçlarını ödesin

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımı kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'nin mücadelesine omuz veren tüm parti mensuplarıma ve vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birine aşkınız için teşekkür ediyorum.

Bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhumun çok büyük payı vardır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Din ve eğitim hakları konuları sürekli gündemimizdedir. Yunanistan'ı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da onlara kol kanat germeye devam edeceğiz.

"GAZZE SOYKIRIMINI İZLEDİKLERİ GİBİ KIBRIS'TAKİ KATLİAMI DA İZLEDİLER"

Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerlidir. 1960'lardan beri, 3 çeyrek asırdır haksızlığa maruz kalıyor. Katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı kurumlar hiçbir şey yapmadı. Gazze soykırımını izledikleri gibi Kıbrıs'taki katliamı da izlediler.

1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır. Kıbrıs Türk'ünün iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bugüne artarak devam etti. Anavatan ve garantör ülke olarak duruşumu barış harekatının 50. yıl dönümünde net şekilde ortaya koyduk. Büyük bir coşkuyla kutladık. Kıbrıs davasına, KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş olduk. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Attığımız adımların devamını getirmekte kararlıyız.

Bu vesileyle barış harekatında şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri tekrar rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad ediyorum.Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyorum. Kimi CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın Suriye'deki uzantılarının gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. Türkiye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim işaretleri göstermesini muhalefetin normalleşmesi adına değerli buluyoruz.

"KOMŞULARIMIZLA GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye bakıyoruz. Bu politikamızda son derece iyi niyetliyiz. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiğinde aşılamayacak hiçbir engel göremiyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. Güvenlik tehditleri karşısında Türkiye'nin manevra alanını genişletmek için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

Dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçları görmeyi başladık, enflasyon inşallah bundan sonra daha sert şekilde düşecektir. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye ile ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı Türkiye için çok geç kalmış bir adımdır. Bunlar elbette yeterli değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz.

Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır. Hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek, yine başaracağız. Bunu AK Parti'den başka yapacak kimse yoktur.

MUHALEFETE SERT TEPKİ: VERİLEN VAATLERİN HEPSİ RAFA KALKTI

Muhalefet aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdu. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı, yüzde 400-500 zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı, belediyelerde eş-dost geziyor. Otoparkından toplu taşımaya hangi hizmetler sunuluyorsa hepsinde fahiş artışa gittiler. Meydanlarda bol keseden paradan dağıtıyorlardı, şimdi emeklileri kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı. Yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi.Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Belediye başkanlarınıza söyleyin, bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3-4 kat zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya yer yok. Vals gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin.

Biz siyasette hiçbir zaman ucuz yollara meyil etmedik. Seçim kazanmak uğruna tutamayacağımız sözler vermedik.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

Her gün yeni bir vaatle arz-ı endam eden muhalefet, bize göre havanda su dövmektedir. Bunlar, aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdular. Lütfen 4-5 ay öncesini şöyle bir hatırlayın. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı; şimdi suya yüzde 400-500 oranında zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı; şimdi belediyeleri akraba çiftliğine çeviriyorlar. Ortalıkla boş gezen ne kadar eş, dost, hısım, tanıdık varsa; eğitimine bakmadan, hepsini belediyelere üst düzey yönetici olarak atadılar. Otoparkından toplu taşımaya belediye bünyesinde hangi hizmetler sunuluyorsa, hiç sektirmeden hepsinin ücretlerinde fahiş artışa gittiler. Emeklilere verdikleri sözleri zaten hatırlamak bile istemiyorlar. Daha 4 ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtıyorlardı, şimdi emeklilerimizi kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Seçim bitti, sandıklar kapandı, verilen sözlerin tamamı rafa kalktı.

CHP'li belediyelerin alamet-i farikası olan "çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, hırsızlık" girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi. Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim: Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa, belediye başkanlarınıza söyleyin, "bedava" yapacağız diyerek milletten oy istedikleri, ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. "Emeklilere faydanız dokunsun" istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda "oy verene bedava traktör vereceğiz" demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır.

"SON 21 YILDA EMEKLİLER İÇİN BİRÇOK ADIM ATTIK"

Benim işçim, sanayicim, çiftçim en iyisine layıktır. Emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Emeklilerimizin yanında yer almayı asli görevimiz olarak biliyoruz. Hayat kalitelerini yükseltecek önemli adımlar attık. Son 21 yılda emekliler için birçok adım attık. Son 2 yılda en düşük emekli aylığını yüzde 257 oranında artırdık.

Bu yıl ocak ayında bütçe imkanlarımızı zorlayarak tüm emekli aylıklarımızı yüzde 49,3 oranında artırmıştık. Emeklilerimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme yaparak onlara destek olduk. Emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemelerini biz başlattık. Bir diğer imkan da banka promosyonudur. Emeklilerimize ödenen promosyon tutarının yükseltilmesini temin ettik. Özel bankalarda bu tutar 18 bin liraya kadar yükseliyor. Çalışma Bakanlığımız emekliler yılı kapsamında emeklilerimize farklı alanlarda imkanlar sağlıyor. Depremin faturası azaldıkça, ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe, ortaya çıkan imkanları başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız.

"MİLLETİMİZİN HİÇBİR SORUNUNA KULAĞIMIZI TIKAMADIK"

AK Parti'yi kuran aziz milletimizdir. 22 yıl önce AK Parti'yi birinci parti yapan milletle kurduğu irtibat ve iletişimdir. Bugüne kadar milletimizin hiçbir sorununa kulağımızı tıkamadık. Milletimizin sevincine olduğu gibi hüznüne ve acısına da ortak olduk. Milletimizle daima iç içe, yan yana yaşadık. Başkalarının ne dediği mühim değil. Millet ne diyor, ne düşünüyor, ne söylüyor biz ona dikkat kesildik.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SORUNU

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyız. Bu sayısı katlanarak arıyor. Bu başıboş çocuklara, yaşlılara, yetişkinlere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyoruz. Çocuklarımız bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakaları... Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor ve çığırından çıkıyor. Milletimiz bu sorunun çözülmesini istiyor. Sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Bizim bu feryatlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın.

"KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMESİN"

Bölücü terör örgütünün bebekteki beşiği katletmesine, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin.

Dağdaki eli kanlı teröriste methiyeler düzenler bize merhametten bahsedemez. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl empati kursun?

İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, meclis koridorlarını işgal ediyor. Utanmadan meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili milletin temsilcisidir. Tüm Türkiye'nin vekilidir.