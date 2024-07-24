  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e doğum günü tebriği

Başkan Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA