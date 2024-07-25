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Haberler Gündem Terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi de tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir” açıklaması yaptı.

HABER MERKEZİ
Terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı.Gece saatlerinde çekilen skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTINI ALINAN 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin de çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Tunç "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

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