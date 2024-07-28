Bakan Hakan Fidan’dan diplomasi maratonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye- ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan mevkidaşlarıyla Laos Başbakanı Siphandone'yi ziyaret etti.

İKİLİ SİYASİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof'la da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ve bölgesel konular ele alındı, Afganistan'daki durum ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu değerlendirildi. Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile görüşmede ise ilerleyen dönemde yapılacak üst düzey ziyaretlerin takvimi, Gazze'deki gelişmeler ve Rohingya Müslümanlarının durumu masaya yatırıldı.