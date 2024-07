Enver Altaylı’nın damadı Yılmaz’a yakalama kararı

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden yargılandığı dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülmüştü. Yargılama sonunda Yılmaz'a FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Casusluk suçundan beraat eden Yılmaz'ın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz'ın tahliye edilmesine itiraz ederken bir üst mahkeme Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sanık Metin Can Yılmaz hakkında çıkan bu karara ilişkin eşi avukat Dilara Yılmaz, "7 yıldır tutuklu eşim Metin Can Yılmaz 24 Temmuz'da hüküm ile tahliye edildi. Savcı buna itiraz etti. Bugün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar yakalama çıkarttı. Tutuklama için geçerli hiçbir hukuki neden yok. Kaçma tehlikesi diye bahsettiğiniz, bugün imza için karakola gitti" ifadelerine yer verdi.