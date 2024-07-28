Firariler aranıyor

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladığı öne sürülen işadamlarına yönelik operasyonlarda Küçükbay A.Ş. Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay, Kavuklar Grubu Başkanı Abdullah Kavuk ile Karakaş Atlantis Kuyumculuk'un Başkanı Kamil Karakaş'ın tutuklanmasının ardından, aynı dosyada firari sanık olarak aranan Alfemo Mobilyaları'nın sahibi Davulcuoğlu kardeşler ile Rodi Jeans'in sahibi Kazancı kardeşler halen yakalanamadı.

ALMANYA'YA YERLEŞTİ

Ramazan Davulcuoğlu, Durmuş Ali Davulcuoğlu, Mesut Davulcuoğlu, Şaban Davulcuoğlu ile Abdullah Kavuk'un kardeşi Şahin Kavuk, Çetin ve Fetin Kazancı kardeşler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ramazan Davulcuoğlu'nun uzun yıllardır haşhaşla büyük vurgun yaptığı da ortaya çıktı. Tüm iş dünyası onu mobilyacı zannederken, Davulcuoğlu'nun FETÖ'cü bürokratlardan sızdırdığı bilgilerle Hindistan ve Avrupa'ya haşhaş sattığı belirlendi. 4 milyon dolarlık haşhaş satın alan Davulcuoğlu, piyasası çok hızlı değişkenlik gösteren bu ürünü kısa sürede 8 milyon dolara sattı. Ramazan Davulcuoğlu'nun 13 Temmuz'da Türkiye'den ayrıldığı, ilk önce Ukrayna'ya kaçtığı oradan da diğer kardeşleri ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'de buluştukları belirlendi. Davulcuoğlu ailesinin daha önceki yatırımları nedeniyle Mısır'a yerleşmeye karar verdikleri ve fabrika yatırımlarına yöneldikleri ileri sürülmüştü. Ancak lüks ve şaşalı bir hayat süren Davulcuoğlu ve ailesinin buradan da Almanya'ya geçtiği ve mağazalar açtıkları iddia edildi. Davulcuoğlu ailesi ile ilgili iddialar bununla da sınırlı değil.

Örgütün bankasına milyonlar yatırmışlar

‘Babalar Grubu’na cezaevi yolu göründü

Kavuklar’ın dolar havuzu