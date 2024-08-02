İzmir dahil 23 ilde Siberağ-3 operasyonu! 68 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik "Siberağ-3" operasyonları düzenlendi.

SİBER SUÇLARDAN ARAMA KAYDI BULUNAN 6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ SİBERAĞ-3 OPERASYONLARIYLA YAKALANDI 2️⃣3️⃣ ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna… pic.twitter.com/sHe2Gsus25 August 2, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ayrıca, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli ise İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Operasyonlar sonucu hakkında arama kaydı bulunan toplam 68 şüpheli yakalandı.