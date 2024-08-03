Başkan Erdoğan Haniye için saf tuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçen Başkan Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye için aynı camide kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu. BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, namazın ardından bir grup vatandaşla sohbet edip camiden ayrıldı. Başkan Erdoğan, Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.