"Erdoğan'ın Yanındayız"

Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı. Paylaşımında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz'ın alçak paylaşımına Türkiye'den tepki yağdı. Türkiye'nin Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi sonrası aldığı yas kararını hazmedemeyen Katz'ın tahrik edici açıklamalarını sürdürüyor. İşgalci İsrail'in dijital şubesi Instagram'ın İsmail Haniye'nin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Açıklamasında erişim engeline de değinen Siyonist Bakan Katz, bunu da hazmedemedi. Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Ankara'dan da sert tepki yağdı:

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: Katz'ın Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık hali. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs, soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Kadın, çocuk demeden masumları acımasızca devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikteki bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler adaletin simgesi olarak kalacaktır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar. Türkiye tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken, siz ne yaparsanız yapın er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını vereceksiniz.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZAFER SIRAKAYA: İsrail ve savaş kabinesinin elindeki kan, ağzındaki salya kurumadan Filistin'de işlediği insanlık ve savaş suçları için uluslararası mahkemelerde yargılanarak mahkum olması adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Tüm coğrafyalarda mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden soykırımcı, katil İsrail'in haddini bilmez canisi, kendine gel. Dünyanın gözünün önünde hasta, çocuk, yaşlı, kadın demeden soykırım uygulayan katiller er ya da geç yargılanacaksınız.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: Ahlaksızlığıyla işledikleri suçları örtmeye çalışanlar yargılanmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir' anlayışıyla, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımları bir suçluluk psikolojisidir. Sivil yerleşim alanlarını, kampları bombalayan, çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU: Siz önce elinize bulaşan bebeklerin, çocukların, kadınların kanlarının hesabını vereceksiniz, suçlusunuz ve yargılanacaksınız. Katil devletin hadsiz Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin öğreneceği tek bir şey yoktur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NURİ ERSOY: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız.

DEMOKRASİYİ SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek hadsiz bir şekilde Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı paylaşıma, İmamoğlu olay bir yanıtla 'Evet Her şey çok güzel olacak, Filistin özgür olduğu zaman' diyerek cevap verdi. Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma imza atıp, paylaşıma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. İmamoğlu ise işgalci Katz'a haddini bildirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" ifadelerini kullandı.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ: Çocuk, kadın, yaşlı ayırmadan, masum insanları katleden sözde devletin sözde bakanı: Filistin'de, Gazze'de yaptığınız soykırımın ve siyasi suikastların hesabı hem uluslararası mahkemelerde hem de diğer alanlarda mutlaka sizden sorulacaktır. Terörist ülkenin sözde bakanı, diktatör ve soykırımcı görmek istiyorsan aynaya ve başbakanına bakman yeterli olacaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK: Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM: Ülkemizi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, bayrağımızı hedef alan bu alçağın ipini tutanlar, uluslararası mahkemelerin gündemine soykırım suçuyla gelen katillersiniz. İsminizi Hitler'le eşitlediniz. Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz.