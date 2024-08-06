Yeni İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop göreve başladı

İZMİR Sağlık İl Müdürü Emre Erkuş'un istifa etmesinin ardından, Sağlık Müdürü olarak Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop atandı. Dr. Öztop, uzun yıllardır sağlık sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuş bir uzman olarak tanınıyor. Yeni göreviyle ilgili yaptığı ilk açıklamalarda, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve İzmir'in sağlık alanındaki başarısını sürdürülebilir kılmayı hedeflediğini belirtti. Dr. Öztop, 18 Mayıs 2019 yılında da İzmir İl Sağlık Müdürü olarak görev almıştı.