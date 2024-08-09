Türkiye dünya ferrokrom pazarında bir üst lige çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde kurulan BG Ferrokrom Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu.

Kacır, 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen ve 300 kişinin doğrudan istihdam edileceği tesisinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bölgeye bu yatırımı kazandıran Gürsoy Grup ailesini tebrik etti.

Dünyanın küresel buhranların yaşandığı sancılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Kacır, "Ticaret ve teknoloji savaşları, jeopolitik gerilimler, salgınlar, doğal afetler, iklim değişiklikleri, ezber edilmiş kuralların, bizzat onları koyanlar ve vazedenler tarafından terk edilişini hızlandırdı. Küresel ekonomideki yeni tabloda ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmesi, ancak ve ancak büyük resmi doğru okuyabilmeleri, üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, insan kaynağını planlı bir şekilde harekete geçirmeleriyle mümkün" diye konuştu.

"TÜRKİYE SANAYİ VE TEKNOLOJİDE ASRA BEDEL BAŞARILARA İMZA ATTI"

Kacır, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tesis edilen güçlü yapıyla, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye'nin sanayi ve teknolojide asra bedel başarılara imza attığını dile getirdi.

Sayısı 191'den 361'e yükselen organize sanayi bölgeleri ile kurdukları 43 endüstri bölgesinin, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldiğini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin bir nişanesi niteliğindeki yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u Bursa Gemlik'te üreterek milletimizle buluşturduk. Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek, Türk sanayini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşıyoruz."

"FERROKROM PEK ÇOK AR-GE VE ÜRETİM KAPASİTESİNDE KRİTİK ROLE SAHİP"

Kacır, geçen haftalarda Türkiye'nin sanayide yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünde yeni bir sayfa açacak 4 programı kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Bu programların kapsamına değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretim altyapımızın güçlendirilmesinde önemli bir kilometre taşı niteliğindeki ve halihazırda başarıyla yürüttüğümüz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızın Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nı ilan ettik. Kamunun sanayimizin ikiz dönüşümünde yalnızca teşvik eden değil, aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşım sergileyeceği Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını kamuoyuyla paylaştık. Ülkemizin yüksek teknoloji yatırımları için sunduğu fırsatları güçlendirecek HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın detaylarını yerli ve yabancı yatırımcılarımızın huzurunda ilan ettik. 30 milyar dolarlık bir yüksek teknoloji yatırım programını Sayın Cumhurbaşkanı'mızca dünyaya duyurduk. İnanıyorum ki devreye aldığımız bu programlarla ülkemizin tüm potansiyelini harekete geçirecek yeni yatırımlar ve projeleri ülkemize kazandıracağız."

Bakan Kacır, Türkiye'yi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde devler ligine taşıyacaklarını anlattı.

Ülkenin üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını perçinlerken doğal kaynakları ekonomik kıymete dönüştürerek sanayinin ham madde ve ara malı tedarikini teminat altına almayı, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık mücadelenin tamamlayıcısı olarak gördüklerini söyleyen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Son 22 yılda maden yatırımları için 3 bin 517 yatırım teşvik belgesi düzenledik, 752 milyar Türk lirası sabit yatırımı teşvik ettik ve 112 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Enerji bağımsızlığımızda önemli bir sayfa açan Karadeniz gazının vatandaşımıza ulaşması için Zonguldak ve Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından gerçekleştirilen yatırımlara proje bazlı devlet desteği sunduk. Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı, test ve analizi için önemli altyapıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tunceli'de inşa ediyoruz. Hedefimiz, yer üstüne çıkardığımız zenginliklerimizi nitelikli yatırımlar aracılığıyla katma değere dönüştürmek. Halihazırda metalürji, kimya ve refrakter sanayinin öncelikli girdileri arasında yer alan krom, rezervlerimizin ölçeği ve kalitesi açısından dünyada en üst sıralarda olduğumuz bir cevher. Kromun kıymetlendirilerek yüksek kalite ferrokroma dönüştürülmesi, özellikle otomotiv, havacılık, savunma ve denizcilik gibi ülkemizin halihazırda güçlü üretim altyapısına sahip olduğu pek çok sektörün AR-GE ve üretim kapasitesinde kritik role sahip."

"TÜRKİYE DÜNYA FERROKROM PAZARINDA BİR ÜST LİGE TAŞIYACAK"

Orhaneli'deki bu fabrikanın yıllık 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Kacır, tesisin Türkiye sanayisinin alaşımlı çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu ferrokromu temin edeceğini ve aynı zamanda Türkiye'yi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacağını söyledi.

Fabrikanın yapay zeka temelli üretim modeli, karbon ayak izi azaltıcı uygulamaları, son teknoloji ve çevreci üretim prosesi, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak 80 megavatlık güneş enerjisi santraliyle "yeşil ve dijital dönüşüm vizyonu"nu en güçlü şekilde yansıttığına dikkati çeken Kacır, "Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesise, bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla proje bazlı yatırım teşviki sunduk. Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren bu tesisin ardından sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması artık hep birlikte öncelikli bir hedefimiz. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız. Sanayileşme tarihimizde yeni bir sayfa açacak bu yatırımı da ülkemize kazandırmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, müteşebbisleri cesaretlendirerek, üretimin kalbi tesisleri her daim destekleyerek, ülkenin dört bir yanında kalkınma hareketinin öncüsü olmayı sürdüreceklerini anlatan Kacır, açılışı gerçekleştirilen tesisin bugünün temellerini sağlamlaştırarak yarınlara daha güçlü ve bağımsız ulaşma kararlılığının simgesi olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Kacır'a hediye takdim edildi ve dua edilerek, fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Kacır ve beraberindekiler, fabrikayı gezdi.

Açılış törenine, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Gürsoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy ile AK Parti'li bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.