Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki: Hizmete gelince kasada para yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını sizlerle yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Havalimanımızın 85 milyonumuzun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Mersin ve Adana'nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Çukurva Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu 3 bin 500 metre. Havalimanımıza yatırım miktarı 608 milyon 500 bin eurodur. Çukurova Uluslararası Havalimanı Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35, Mersin'e mesafesi 49 kilometre. Havalimanımız sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak.Çukurova Havalimanı bölge ihracatına çarpan etkisi yapacak. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan eserleri tamamladık.Akdeniz'in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz

Çukurova Havalimanı'mızı Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Mersin Adana seyahat süresi 35 dakikaya inecek.

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK

Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Şakirpaşa Havaalanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Muhalefetin işi gücü yalan üretmek, tutmayacak bu yalanlarınız. Vatandaşlarımızı provoke ederek neyi amaçlıyorsunuz. Muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar.

Adanalı ve Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz.Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Yatırım kötüleyen muhalefet olmaz.

Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Yatırım kötüleyen muhalefet olmaz. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.