Komutanlıklarda stratejik atamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Yapılan atamalara göre Genelkurmay İkinci Başkanı İrfan Özsert Ege Ordu Komutanı olarak atanırken, Ege Ordu Komutanı Kemal Yeni Genelkurmay İkinci Başkanı olarak görevlendirildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTASI

Orgeneral Emre Tayanç 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan Ege Ordu Komutanlığı Yardımcılığı'na, Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'ndan Ege Orgu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Hareketler Daire Başkanlığı'ndan 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'na, Tuğgeneral Halil Bulut İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İstihkam Okul Komutanlığı'ndan İzmir İstihkam Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na getirildi.

DENİZ KUVVETLERİ ATAMALARI

Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan İzmir Yenikale Donanma Komutan Yardımcılığı'na, Tümamiral Rafet Oktar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na, Tümamiral Nihat Baran: Donanma Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan Foça Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na Tuğamiral İbrahim Özdoğan Dikili Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Foça 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na getirildi.

HAVA KUVVETLERİ'NDE DEĞİŞİM

Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan İzmir Çiğli 2'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na, Tuğgeneral Soner Orhan Ankara Hava Kuvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'ndan İzmir Güzelyalı Hava Eğitim Komutan Yardımcılığı'na ve Tuğgeneral Serkan Erişir ise Tekirdağ Hava Meydan Komutanlığı'ndan İzmir Güzelyalı Hava Eğitim Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na getirildi.