‘Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da ortak basın toplantısı yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, "İnsani yardımlar konusunda tüm uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorundadır. Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalıdır. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli. Fundamentalist Netanyahu hükümeti tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik saldırılar ve provokasyonlar bunun göstergesidir" dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Gazze'deki durumu da ele aldıklarını ifade etti.

'SORUMLULAR ORTADA'

Dışişleri Bakanı Fidan, "Şunu açıkça söylemek istiyorum; bölgemizin daha fazla gerilime yeni çatışmalara, yeni savaşlara tahammülü yok. İsrail'in mutlaka ama mutlaka durdurulması gerekiyor. İsrail'e şartsız destek verenlere sürekli silah sevkiyatı yapan ülkelere sesleniyorum. Gerilimi tırmandıranların kim olduğu ortada. Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin Ortadoğu'da barış sağlamanın yolu İsrail'in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail'i destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortağıdırlar" dedi.