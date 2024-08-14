Bakan Göktaş: Oyun bağımlılığı ciddi bir sorun

Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret etmek, çocuk kuruluş müdürleri toplantı gerçekleştirmek için Aydın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyarette bulundu. Bakan Göktaş'ı yöresel kıyafetler giyen çocuklar ile birlikte Vali Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve protokol üyeleri karşıladı. Protokol üyelerini selamladıktan sonra Vali Canbolat ile makamından bir süre sohbet eden Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından Eskişehir'de bir gencin oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlara saldırıda bulunması ve 5 vatandaşın yaralanmasına ilişkin olayla ilgili açıklama yaptı.

MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Olayda yaralanan 5 vatandaşa acil şifa dilediğini belirten Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" diye konuştu.