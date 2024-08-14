Emine Erdoğan AK Parti’nin 23. yaşını kutladı: Birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti'nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara.