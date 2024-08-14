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Guterres: Afrika'nın BMGK'da daimi olarak temsil edilmemesi kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyi'nde daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

AA
Guterres: Afrika’nın BMGK’da daimi olarak temsil edilmemesi kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK ) oturumunda konuşan BM Genel Sekreteri AntonioGuterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Guterres, "1945'ten bu yana BMGK küresel barış ve güvenliğin temelini oluşturmaktadır ancak temelindeki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük hale gelmektedir." ifadesini kullandı.

Konsey'in "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" kaydeden Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söyledi.

AFRİKA'NIN KÜRESEL BARIŞ VE GÜVENLİKTEKİ ROLÜNÜN ÖNEMİ

Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını hatırlatarak "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." diye konuştu.

Afrika'nın küresel barış ve güvenlikteki rolünün önemini vurgulayan Guterres, "Afrika, Güvenlik Konseyi'nden uluslararası finans kuruluşlarına kadar küresel yönetişim yapılarında yeterince temsil edilmemekle birlikte, bu yapıların ele almak üzere tasarlandığı zorluklarda fazlasıyla temsil edilmektedir." dedi.

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