Mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerde görev yapan kahraman arkadaşlarınıza tüm güvenlik güçlerimize sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin heyecanı ve sevincine şahitlik etmekten memnuniyet duyuyorum. Tüm evlatlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca sizlere destek olan hocalarınıza komutanlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri fedakarlıkla büyüten ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.

Bugün 774 erkek 82 kadın 12 misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencimizi mezun etme mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndü. Bu kardeşlerimizin çok iyi yerlere gediklerini görüyoruz.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Her biriniz millet adına özel bir görevi icra ediyorsunuz. Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan dua eden aziz milletimizin emaneti var. Sıradan bir mesleğin değil yükü ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz.

Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız.

Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin.