Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Bursa Valisi Demirtaş atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

41 İLDE DEĞİŞİM YAPILDI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi, yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi. Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi. Ayrıca aralarında İzmir'in de yer aldığı 41 ilin jandarma komutanı değişti. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi Tuğamiralliğe terfi etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamalarla ilgili "Ataması yapılan komuta kadememize ve emniyet müdürlerimize yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.