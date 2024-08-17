MHP lideri Bahçeli'den "Can Atalay" çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de Can Atalay oturumu sırasında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'de sergilenen kahramanlıklar, serpilen fedakarlıkların esaret ve sömürü pençesinde kıvranan coğrafyalara ruh ve umut verdiğini ifade eden Bahçeli, "Türk milleti tarihin her döneminde zulme direnmiş, zalimlere sesini ve sözünü yükseltmiştir. Doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelligahı olması münasebetiyle elbette haksızlığa ve saldırıya maruz kalmış soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin tercümanı olmayı kararlılıkla, hatta tarihsel bir sorumluluk şuuruyla üstlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos'ta Meclis'te yaptığı "muazzam seslenişini" bu kapsamda ele almak gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "O gün, dünyanın gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiştir. Vatan kurtaran ve devlet kuran bir irade kudretinin Filistin davasına kucak açması, bu vesileyle Sayın Abbas'ın tarihi nitelikli konuşmasının bölgesel ve küresel yankılarının doğması hakikaten mühim ve müstesna bir gelişmedir." açıklamasını yaptı.

"CAN ATALAY KONUSU TAMAMIYLA KAPANMIŞTIR"

15 Ağustos'ta dünyanın siyasi ve diplomasi ağırlık merkezine yerleşen, tüm dikkatleri üzerine çeken Meclis'te bir gün sonra vuku bulan "hazin ve talihsiz" olayların bir gün öncesini gölgede bıraktığını ve bu tablonun son derece üzücü olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP'li Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp Meclis'e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesinin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir."

Milliyetçi Hareket Partisinin "baştan ayağa sulandırılan ve asıl bağlamından kopartılan" Can Atalay meselesinin görüşüldüğü Meclis oturumuna katılmadığını anımsatan Bahçeli, "Çünkü DEM'lenmiş CHP'nin, marjinalleşmiş TİP'in, PKK aparatlarının, Türkiye ve Türk milleti aleyhine periyodik kararlar alan Anayasa Mahkemesinin nasıl bir tezgahın faili olduklarının apaçık deşifresi görülsün istenmiştir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE SEÇİM YOKTUR"

Cumhur İttifakı'nın kurucularından AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yaptığını, "takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa" müsaade etmediğini belirten Bahçeli, "Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye'nin birinci partisi olarak AK Parti'yi tekraren işaret ve teyit etmiştir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra DEM'lenmiş CHP'yi parlatanlar, 'birinci parti, anketlerde açık ara önde' masalını devamlı surette anlatanlar Can Atalay kararıyla kara propagandanın silinip atıldığına bizatihi şahit olmuşlardır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin emin, güçlü ve kendine güven duyan adımlarla mücadelesini sürdüreceğine, 2028 seçimlerine kadar Cumhur İttifakı çatısı altında ihtiyaç duyulan zincirleme reformları hayata geçireceğine inancının tam olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Herkes siyasi ve ideolojik hesabını bu şaşmaz gerçeğe muvafık yapmak durumundadır. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki, millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Cumhur İttifakı olarak yolumuza azim ve inançla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.