AKINCI TİHA buldu, ATAK vurdu

PARAMOTOR kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin AKINCI TİHA ile tespit edildiği ve ATAK helikopterleri ile ateş altına alınarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile 2 JÖH Timi, 2 jandarma komando timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) timi sevk edildi.

Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yapan 2 hava aracı, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi. Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri

ile ateş altına alındı.