MEB açıkladı: Liseye kadar deneme sınavı yok

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı duyurdu. Okullarda liselere kadar deneme sınavı yapılması yasaklandı. MEB geçtiğimiz yıl ilkokullarda sınavı kaldırmıştı. Ancak çocuklarının sınav yarışından geri kalmasını istemeyen veliler sebebiyle, 1'inci sınıftan itibaren deneme sınavları yapılmaya devam ediyordu. Bakanlık yeni aldığı kararla 1'inci sınıftan liseye başlangıca kadar deneme sınavlarının yapılmasını yasakladı. Sınıf içi ölçme faaliyetleri, bilgi ve beceri düzeylerini ölçmenin yanı sıra öğrenme eksiklikleri ve eğilimlere dair veri oluşturacak şekilde planlanacak. İl, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavları ile öğrenciler yarışa sokulurken, sınav stresi de onlar için erken yaşlarda başlıyordu. Yeni uygulama ile bunun önüne geçilecek.