Almanya bizim sabrımızı taşırma

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına iki yıldır engel olan Almanya şimdi de Türkiye'nin ilk nükleer santralini geciktirecek manidar tavırlar gösteriyor. Akkuyu Nükleer Santralı için, Almanya'dan sipariş edilen ve parası ödenen türbinlerin Alman gümrüğünden çıkmasına hala izin verilmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO 75. yıl törenleri için bilindiği Washington'da (10 Temmuz 2024) Alman Başbakanı Scholz ile görüşmesinde konuları gündeme getirdi. Görüşme sonrası Erdoğan, "Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir.

Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım. Eurofighter Typhoon uçak alım talebimizin karşılanması, türbin konusu, bizim fırkateynlerimizde kullanılan bazı makinelerin verilmesini bekliyoruz" demişti.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI

Ege'de hava güç dengesinin Yunanistan lehine gelişmemesi için, Türkiye uzun süredir, Avrupa malı (İngiltere - İtalya - İspanya - Almanya ortak yapımı) 40 adet EUROFIHTER almak istiyor. İngiltere, İtalya, İspanya olumlu cevap vermesine karşın, Almanya örtülü ambargo uygulayarak alımı engelliyor. Günümüzde, Amerika Yunanistan'a F-35 verecek. Fransa arka arkaya Rafael savaş uçaklarını teslim ediyor. Türkiye, yeni F-16 uçaklarını Amerika'dan 2028 yılında almaya başlayacak.

Türkiye, Almanya örtülü ambargosunu kırmak için yüksek düzeyde girişimlerini sürdürüyor.

Geçen hafta, Almanya'nın tavrının değişip değişmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz Reuters'e, Ankara'nın Eurofighter Typhoon jetleri satın almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, mekik diplomasisini sürdürdü. 15 Ağustos 2024'te, Bakan Yaşar Güler, olumlu gelişmelerin olduğunu belirterek, "Sona doğru yaklaşıyoruz" dedi.

Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz" dedi.

Almanya'nın ambargosunun daha önce de örnekleri yaşanmıştı.

Almanya Türkiye'nin ürettiği denizaltıların parçalarının satışına engel olmuştu.

AKKUYU'YU GECİKTİRİYOR

Türkiye'nin ilk nükleer santralının 2025 yılında üretime başlaması planlanmıştı. Akkuyu'da kullanılacak olan türbinlerin parası ödendi. Hazır olan parçalar anlaşılmaz bir şekilde MAALESEF, Alman gümrüğünde bekliyor. Akkuyu'da son olarak üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı.

Eksik parçaların alınması için alternatif aranıyor. Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'ın bir çok konu gibi, Akkuyu konusunu da görüştükleri biliniyor.

Almanya'nın gizli ambargosunu sürdürmesi ihtimaline karşı santral için gerekli parçaların tedariği için de çalışmalar devam ediyor. Almanya'nın yaptırımına karşı alternatif yollar ve ülkeler değerlendiriliyor.

Almanya'nın engellemelerinin devam etmesi durumunda eksik parçalar başka ülkeden temın edılecek. İnşallah gecikme olmayacak, 2025'TE İLK TÜRBİN İLE AÇILIŞI ERDOĞAN İLE PUTİN YAPACAK. Türkiye, 2'nci ve 3'üncü nükleer santral için görüşmeleri sürdürüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşılırken, Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Japonya ve Çin ile görüşülüyor.

Bunların yanı sıra ABD, İngiliz ve Fransız şirketleriyle SMR'lara yönelik temaslar da hızlandı. Sinop sahasında etütler tamamlandı.

Trakya bölgesinde yine Karadeniz kıyısında yapılacak 3 nükleer santralle ilgili çalışmalar devam ediyor.

4'ÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL

Başkan Erdoğan'ın, nükleer enerji konusunda uzun vadeli planlar yapılması talimatı doğrultusunda, 4'ÜNCÜ nükleer santrale yönelik saha araştırmaları başlatıldı.

Türkiye'nin 4'üncü nükleer santralı için, öne çıkan İLİMİZİ BİLİYORUM AMA YAZMAYACAĞIM.

Ardından 5'İNCİ NGS yeri de belirlenecek.

Türkiye'nin elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmekte.

2024 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 112.999 MW'a ulaştı.

2024 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı;

%28,5'i hidrolik enerji, %21,9'u doğal gaz, %19,3'ü kömür, %10,9'u rüzgar, %15,6'sı güneş, %1,5'i jeotermal ve %2,4'ü ise diğer kaynaklar şeklindedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2024 Temmuz ayı sonu itibarıyla 30.380'e yükseldi.

Mevcut santrallerin 763 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 367 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 350 adedi doğal gaz, 28.288 adedi güneş, 480 adedi ise diğer kaynaklı santraller. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor.

AKKUYU NGS, dört güç ünitesi baz yük güçte çalışırken elektrik üretim miktarı yılda 34.790 milyon kW/saat'e ulaşacak.

2025'te tek TÜRBİN, 8.5 MİLYON KİLOVAT SAAT elektrik üretimi yapacak.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan - Türkiye kararlı, Türkiye önemli bir nükleer enerji ülkesi olacak.

İNŞALLAH, GÜÇLÜ BÜYÜK TÜRKİYE HİÇ ELEKTRİK SIKINTISI YAŞAMAYACAK. BUNUN ÖTESİ DE VAR... NÜKLEER BOMBALARIN KONUŞULDUĞU GÜNLERDEYIZ. NÜKLEER TÜRKİYE'YE AZ KALDI. NE DEMEK İSTEDİĞİM MUHAKKAK ANLAŞILMIŞTIR. NOKTA