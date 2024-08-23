5 yıl aradan sonra AB’den Türkiye’ye davet

TÜRKİYE, 29 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmelere Türkiye'nin de katılacağı yönünde AB kaynaklarında yer alan haberleri sorması üzerine durum hakkında bilgi verdi.

ORTAK STRATEJİ

KEÇELİ, AB tarafının Türkiye'ye davette bulunduğunu ve bu aşamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelere katılmak için Brüksel'e gitmesinin öngörüldüğünü belirtti.

KEÇELİ, bu davetin olumlu karşılandığını ve AB'nin bir "diyalog arayışı" olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği Gymnich toplantıları, AB Dışişleri Bakanlarının güncel uluslararası konularda serbestçe görüş alışverişinde bulunmaları için gayriresmi ortam sağlanmasını amaçlıyor. Gymnich toplantıları, AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak, üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı oluyor. Toplantılar, AB'nin ortak dış politika hedeflerini belirlemek ve uygulamak için kritik platform sunuyor.