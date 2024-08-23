Rus milyarderin kaçak villasına Bakanlık ‘dur’ dedi

Cezaevine girmeden önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öne sürülen İstanbul Üsküdar'daki villa, bir Rus işadamı tarafından satın alınmıştı. Yakın zamanda ormanlık alandaki villanın etrafında yükselen başka bir yapı vatandaşların dikkatini çekti.

İnşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izni ile başlatıldığı öğrenilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkilileri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda, yetkililer inşaat alanını mühürledi.

İBB'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.