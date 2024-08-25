İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu

İsrail ordusu bu sabah Lübnan'ın güneyine askeri hava operasyonu başlattı. Saldırılara kayıtsız kalmayan Lübnan Hizbullah'ı ise İsrai'e füzelerle karşılık verdi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan'ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan'ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı.

Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi.

Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna iddia eden Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hagari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in "kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı" uyarısında bulundu.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı.

İSRAİL'DE 48 SAAT OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

TEL AVİV VE İSRAİL'İN KUZEYİNDE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hizbullah ile yaşanan son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi. Bu kapsamda açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişiyi aşacak toplantılar yasaklandı. Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajlar kullanılamayacak.