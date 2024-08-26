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Başkan Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Özkan'la ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduklarını açıkladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Tuncay Özkan’a 250 bin TL’lik tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

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