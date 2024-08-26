Asansörcü Özkan’ın skandal sözlerine yanıt gecikmedi

BİR asansör şirketine ihale vermeleri için İzmirli belediyelere yıllarca baskı yapan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, siyaset dünyasındaki unutulmuşluğunu örtbas etme çabası ile Başkan Erdoğan'a saldırarak gündeme gelmeye çalıştı. Özkan, sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımında, hakaret ve iftira niteliğinde skandal ifadeler kullandı. Bu çirkin ifadelere ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

DAĞ: DİLİNİ İÇERİ SOK

ÇELİK, şu ifadeleri paylaştı: "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. "Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur."

SORUŞTURMA AÇILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Seçimde Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Milletin Adamı'na dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum" diye konuştu.