Orman varlığı yanan alanların yaklaşık 7 katı arttı

Orman yangınlarıyla mücadelede "önleme", "söndürme" ve "yeniden ağaçlandırma" adımları stratejik önem taşıyor.

Bu kapsamda OGM, uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA), gözetleme kulesi, kamera ve kara araçlarını kullanarak orman yangınlarına zamanında ve etkili şekilde müdahale etmeye çalışıyor.

Çıkan yangınlarda iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Buna karşın ağaçlandırma seferberliğiyle yanan alanlardan çok daha fazlası orman envanterine ekleniyor.

Verilere göre, Türkiye'nin 2012'deki orman varlığı 21 milyon 678 bin 134 hektardı. Aynı dönemde 2 bin 450 yangın çıkarken alevler, 10 bin 454 hektar alanı etkiledi.

2015 yılına gelindiğinde orman varlığı 22 milyon 342 bin 935 hektara yükselirken 3 bin 219 hektarlık alanda 2 bin 150 orman yangını çıktı.

Orman varlığı, 2018 yılında da artış göstererek 22 milyon 621 bin 935 hektara ulaştı. Bu dönemde 5 bin 644 hektar alanda 2 bin 167 yangın çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI SEFERBERLİK ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019'dan itibaren her yıl 11 Kasım, "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanmaya başlandı. O yıl Türkiye'nin orman varlığı 22 milyon 740 bin 297 hektar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu yılda 2 bin 688 orman yangını çıkarken alevler, 11 bin 332 hektar alanda etkili oldu.

2020'de orman alanı 22 milyon 933 bin hektara ulaştı. Bu dönemde etkili olan 3 bin 399 yangında 20 bin 971 hektar alan zarar gördü.

Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın kapladığı alanla tarihe geçti. Söz konusu yılda çıkan 2 bin 793 orman yangınından 139 bin 503 hektar alan etkilendi. O yıl Türkiye'nin orman varlığı 23 milyon 110 bin hektar olarak hesaplandı.

Orman alanının 23 milyon 245 bin hektar olarak kayıtlara geçtiği 2022'de de 2 bin 160 orman yangını, 12 bin 799 hektarlık alanda etkisini gösterdi. Geçen yıl ise orman alanı 23 milyon 363 bin 71 hektara yükseldi. Bu dönemde 2 bin 579 orman yangınında 15 bin 520 hektar alan zarar gördü.

Böylece 2012-2023 döneminde Türkiye'nin orman varlığı yaklaşık 1,7 milyon hektar arttı. Aynı dönemde yaklaşık 255 bin hektarlık alan da orman yangınlarında zarar gördü. Söz konusu dönemde Türkiye'de yanan alanların yaklaşık 7 katı kadar orman varlığı artmış oldu.

Bu dönemde çıkan diğer yangınlarla birlikte ise 12 yılda yaklaşık 32 bin yangınla mücadele edildi.

YANGINLARIN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ İHMAL VE KAZA KAYNAKLI

Yangınlardaki insan faktörü dikkati çekti. 12 yıllık dönemde 11 bin 357 orman yangınının ihmal ve kaza kaynaklı çıktığı belirlendi. İhmal ve kazalardan 105 bin 675 hektarlık alan etkilendi.

Doğal nedenlerle 3 bin 992 orman yangını çıkarken alevler, 2 bin 699 hektarlık alanda zarara yol açtı. Kasıtlı olarak çıkarılan bin 606 orman yangınında ise 57 bin 288 hektar alan zarar gördü.

2012-2023 döneminde nedeni belirlenemeyen 14 bin 934 orman yangınında da 89 bin 502 hektarlık alan alevlere maruz kaldı.