Bizim yürüyüşümüz ‘Türkiye Yüzyılı’nadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. "Tarihimizi, talihimizi, istikametimizi ve ebedi ikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953. seneidevriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıldönümünü gururla, 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan milletimize bu günleri gösteren Rabb'ime sonsuz hamd-u senalar ediyorum. Sultan Alparslan'ı ve onun şerefli yiğit askerlerini rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun diyorum. İlk fetih hareketlerinden bugüne kadar ezan susmasın, bayrak inmesin, ocak sönmesin diye milletimiz huzur içinde alnı ak yaşasın diye, üzerimize yabancı gölgeler düşmesin, istiklalimize halel gelmesin diye şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz" dedi.

SULTAN ALPARSLAN

Malazgirt Zaferi'nin, milletimizin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparslan askerine şöyle seslenmişti: 'Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.' O büyük sultan 953 sene önce istikbalin bizim olacağını müjdelemişti" dedi.

MUHTEŞEM ZAFER

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Rabbim, Sultan Alparslan'a ve ordusuna kendisinden dört kat fazla düşmana karşı muhteşem bir zafer nasip etti. Zaferden sonra sadece 4 sene sonra İznik'te bu topraklardaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu Devletimizi kurduk. Yaklaşık bin yıldır da Anadolu'yu vatan eylemeye, vatanımız olarak tutmaya devam ediyoruz. Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu Türkiye ile birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Allah'ın izniyle üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Bu milletin her bir ferdi Malazgirt meydanında bulunan gazilerle, şehitlerle aynı inancı, aynı aşkı, aynı ideali, aynı hassasiyeti taşımayı sürdürecek. Rabb'im bizleri kahraman şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum" diye konuştu.

"MALAZGİRT, TÜRKLERLE BİRLİKTE TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR"

Malazgirt sonrasında Anadolu'yu vatan yaptığımızı belirten Başkan Erdoğan, "Bu toprakları aşkla, sevgiyle, ilim ve hikmetle ilmek ilmek dokuduk. Fethettiğimiz her yeri camilerle, kütüphanelerle doldurduk. Anadolu'nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ettik. İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'te atılmıştır. Malazgirt Zaferi ayrıca Kudüs'ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Burada şunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir."Davamız, toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır"

"SALDIRILARI ANCAK BERABER OLURSAK PÜSKÜRTÜRÜZ"

Malazgirt Zaferi'nin, inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadele ile bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

"BİN YILIN MİRASÇILARI"

"Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Karakter, aynı karakterdir.

ŞANLI TARİHİMİZ

Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek 'Allah'ım, İslam'ın sancaklarını yücelt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma' niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır. Ne diyor şair? 'Milletimin her bir ferdi Alparslan'ın neferidir. Bin yıllık yürüyüşümüz kızıl elma seferidir. Arzı titrer imanımız. Şahit olsun ezanımız, devletimiz, vatanımız Malazgirt'in eseridir.' Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Malazgirt ruhunu yaşatacak ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı devralacak yeni nesillere emanet gibi şerefle teslim edeceğiz. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor. Sultan Alparslan'ı örnek alan TEKNOFEST gençliği, bin yılın mirasçısı olarak, Allah'a hamdolsun, umutlarımızı yeşertiyor."