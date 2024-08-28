Türkiye’nin stratejik sabrının jeopolitik pozitif sonuçları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 14. Büyükelçiler Konferansı açılışında yaptığı konuşmada (7 Ağustos 2023) TÜRKİYE'NİN GELECEK

DIŞ POLİTİKA VİZYONUNU açıklamıştı. Hakan Fidan'ın önemli açıklamaları içinde 2 konu çok dikkatimi çekmişti.

1) Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mizin tam bağımsız, uluslararası gündemi belirleyen, gerektiğinde OYUN KURAN, gerektiğinde OYUN BOZAN etkin ve müessir bir aktör olma konumunu güçlendirmek için yılmadan çaba göstereceğiz.

2) Yeni bir uluslararası sistemin arifesinde olan dünyaya dair duruşumuza şekil vereceğiz. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen risk ve fırsatları ele alacak çözüm odaklı somut öneriler sunacağız.

Bir değişim ihtiyacı var.

Büyük değişimlerin STRATEJİK SABIR VE GÜÇLÜ İRADE gerektirdiği bilinciyle, istikrarlı adımlarla ilerleyeceğiz.

İçeride askeri, istihbari ve teknoloji kabiliyetlerimizi artırırken, dışarıda ise dostlarımızla etkin işbirliği sağlayarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dışışlerı Bakanımız Hakan Fidan'ın çok dikkate değer, STRATEJİK SABIR sözünün ne manaya geldiğini, daha sonra tecrübeli diplomatlarımızla konuştum.

Bir atasözümüz var SABREDEN DERVİŞ MURADINA

ERMİŞ. Anlık çıkışlar aceleyle alınan kararlar sıkıntı yaratabilir.

Onun için BEKLEMEYİ BİLECEKSİN. ZAMANI KOLLAYACAKSIN. DAHA İYİ SONUÇLAR ALINMASI SÖZ KONUSU OLUR demişlerdi.

Gerçekten, TÜRKİYE SURİYE konusunda çok akıllı hamleler yaptı. Sıkıntılı günler yaşandı. Önceki gün Türkiye ve Rusya Suriye'de var olan ama uygulanmayan bir konuda hayati bir karar aldılar. Türkiye ile Rusya'dan ABD'nin ve aparatı (PKKYPG) SDG'nin moralini bozan ortaklıkla M4 devriyesine başladılar. Türkiye, STRATEJİK SABIR GÖSTERDİ.

Suriye'de Rusya ile ara verilen kara devriyelerine yeniden başlandı. Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile tekrar başlayan ortak devriyenin ilki Kamışlı'da 30 kilometrelik hatta gerçekleştirildi.

Türk ve Rus birlikler, Derbesiye ve Amuda'da da ortak devriye atmaya başladı. Hedef, terör örgütünün Lazkiye'den Suriye'nin en doğusuna kadar Türkiye'ye paralel uzanan stratejik M4 Karayolu'nun güneyine itilmesi, ABD'nin işgal ettiği Deyri Zor bölgesinin (TERÖRİSTAN KURMAYI HAYAL ETTİKLERİ) kuşatılması.

2019 ANLAŞMASI

Türkiye, Rusya ile 2019'da varılan Soçi Mutabakatı kapsamında 4 yıla yakın sürdürülen ancak 10 aydır yapılmayan birleşik kara devriyeleri, Gazze'deki saldırıların bölgede gerginliği arttırması nedeniyle tekrar başlatıldı. Türk ve Rus askerlerinin önceki günkü devriyesi Kamışlı bölgesinde 30 km'lik bir hatta gerçekleşti.

ABD aparatı PKK-YPG'nın bölgedeki varlığını bitirmek için devriyeler önümüzdeki günlerde artacak. Türk ve Rus birlikler, Türkiye'nin kontrol ettiği Haseke bölgesini kapsayan Derbesiye ve Amuda'da da ortak devriye atacak.

PKK'nın, Lazkiye'den Suriye'nin en doğusuna kadar Türkiye'ye paralel uzanan stratejik M4 Karayolu'nun güneyine itilmesi hedefleniyor.

YENİ GELİŞME

Türkiye ile Rusya'nın bir yıla yakın yapılamayan devriye adımı, Başkanlar Erdoğan ve Putin'in samimi dostluğu, Rusya'nın sahada bize daha yakınlaştığını gösteriyor.

Geçen ay da, Ayn el-Arab (Kobani) bölgesinde Esed rejimi ve Rusya üs kurmuştı.

Ardından devriye adımı gelişti.

Başkan Erdoğan - Türkiye'nin STRATEJİK SABRI sonucu bir problem oluşmadı, Putin - Rusya da 2019'da varılan Soçi Mutabakatı kapsamında tedbir almaya başladı.

FIRAT KALKANI'NIN 8'İNCİ YILINDA ÖNEMLİ GELİŞME OLDU

Suriye'de sınır güvenliğimiz için PKK ve DEAŞ'a karşı 24 Ağustos 2016 sabahı kahraman Türk Ordusu harekete geçti. TSK, 2 bin 55 kilometrekarelik alanı, 7 ayda terörden temizledi. Terörden temizlenen Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey ve Mare'de, huzur ve güven sağlandı. Türkiye'nin sağlık, eğitim ve hizmet alanındaki katkıları sayesinde bölge nüfusu 2 milyonu aştı.

Irak'ta PENÇE ATILDI. KİLİT VURULUYOR. LİBYA'DAN DA GÜZEL HABERLER

VAR. Türkiye'nin çok akıllı jeopolitik hamlesi ile Libya'yı paramparça edecek Avrupa'nın desteklediği Hafter kazdığı kıyıya gönderildi.

Libya Trablus hükümeti ile Türkiye çok yakın ilişki içinde.

Bingazi'deki yönetim ile Libya'nın BM trarafından kabul edilmiş hükümeti arasındaki problemleri Türkiye mekik diplomasisi çözme sürecinde.

Yakında Türkiye'nin BİNGAZİ BAŞKOSOLOSLUĞU YENİDEN AÇILACAK.

Türkiye'nin samimi, candan, insani ilişkileri Libyalı kardeşlerimizin kalbi duygularuyla karşılanıyor. Ancak bu ortaklık Emperyalist Ruhlu Avrupa'yı oldukça rahatsız ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Libya ortaklığında kıskançlığını gösterdi.

Afrika'da olup bitenlere karşı endişelenilmesi gerekiğini belirten Borrell, "Brüksel'e geldiğimde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi, her zaman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var" dedi.

Borrell, "Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil" diyerek itiraf etmek zorunda kaldı.

SONUÇ

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ORTAKLAŞA DEVRİYELERİYLE, SURİYE'DE DE ABD APARATI PKK - YPG'YE KİLİT VURULMA SÜRECİ HIZLANACAK.

Türkiye ve Libya arasındaki askeri işbirliği, son dönemde önemli bir ivme kazandı. Türkiye'nin Libya'ya yönelik

ASKERİ destek ve eğitim faaliyetleri, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri de güçlendirmiş durumda. AVRUPA'NIN MORALİ BOZULMUŞ DURUMDA. YÜZYILLARCA AFRİKA'NIN KANINI EMEN AVRUPA İSE: ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE. NOKTA.