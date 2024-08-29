Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, istişarelerde bulunmak için Brüksel'de toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Diplomatik kaynaklar, toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığını ifade etti.

FİDAN'DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı öncesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile de bir araya geldi. Fidan'ın, Belçika ve Slovakya dışişleri bakanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.